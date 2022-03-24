Сенатор Клишас: "Расчет за газ в рублях – это не контрсанкции"

Переход на расчет в рублях за поставки газа в "недружественные страны" не является контрсанкциями, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Переход в расчетах на рубли, пусть пока только за газ, с недружественными государствами - важный шаг к экономическому суверенитету, -пишет Клишас в своем Telegram-канале. - Газ, нефть, металлы, уран - в конечном итоги все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчетах - сильнейший удар по США. Но это не контрсанкции. Это просто отказ играть по чужим правилам".

Накануне Клишас объявил суверенитет "идеологией современной России". "Идеология современной России - суверенитет. Подлинный, который позволяет развиваться государству и служит надёжной опорой для развития и защиты каждого человека. Суверенитет как основа построения отношений с другими суверенными государствами и принцип интеграции в мировое сообщество, - пишет сенатор в своем Telegram-канале. - Мы умеем защищать свой суверенитет военными средствами, умеем политическими, умеем правовыми и провели в этих целях конституционную реформу 2020. Сможем ли мы защитить свой суверенитет в экономическом плане - покажет ближайшее будущее, в том числе наши ответные санкции на ту экономическую войну, которую Запад развязал против нашей Страны и наших граждан" (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Напомним, 26 марта президент России Владимир Путин объявил, что РФ перейдет на расчет в рублях за газ, поставляемые в так называемые "недружественные страны", которые ранее ввели в отношении России санкции из-за начала военной операции на Украине.