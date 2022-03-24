24 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото: пресс-служба Уральских авиалиний

Первые два Airbus A320 "Уральских авиалиний" переведены в российский реестр 

Первые два самолета Airbus A320, используемые авиакомпанией "Уральские авиалинии", были переведены перевозчиком в российский реестр, передает "Ъ-Урал" со ссылкой на собственные данные.

До этого все 24 A320 из имеющихся 54 самолетов в парке компании были зарегистрированы на Бермудах. Одно из перешедших воздушных судов принадлежит ирландской компании Gecas и имело бермудский код VQ-BLO, сейчас - RA-73808. Второй самолет от Carlyle Aviation Partners имел код VP-BBQ, сейчас - RA-73804.

Помимо этого в российский реестр также переведен самолет А321, находящийся в лизинге у Carlyle Aviation Partners. Ранее он имел код - VQ-BKG, теперь же - RA-73794. Еще один самолет - А319 от Whitney Leasing с кодом VQ-BTP, теперь имеет новый - RA-73810.

Напомним, что в распоряжении компании на условиях лизинга находятся 54 авиалайнера Airbus, однако в начале этого месяца техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний было прекращено. Позднее руководство авиакомпании "Уральские авиалинии" заключило, что при введенных санкциях сможет осуществлять полеты без остановки флота и разборки самолетов только два месяца.

Теги: самолет, Airbus A320, Уральские авиалинии, российский реестр 



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