Вторая за сутки авария на шахтах в Кузбассе: под завалами на "Осинниковской" ищут горняка

В Кузбассе на шахте "Осинниковская" произошел обвал горной породы. Под завалами, предположительно, может находиться 32-летний оператор комбайна Владимир К. – он не вышел на связь после аварии, его сейчас ищут горноспасатели.

Авария произошла около восьми утра, на поверхность самостоятельно поднялись 119 человек – вся третья смена шахты. По данным издания "Подъем", обрушение могло произойти при проходческих работах, которые вел комбайн в монтажной камере на горизонте 160 метров.

"На шахте "Осинниковская" в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки, один горнорабочий возможно находится под завалом. Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего", - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Шахта "Осинниковская" — одна из старейших в Кузбассе, ей 88 лет. Также это одна из самых глубоких шахт Кузбасса. Основные горные работы ведутся на глубине 600–800 м. Принадлежит ПАО "Распадская".

Отметим, что это уже второй за сутки инцидент на кузбасских шахтах. Накануне 12 горняков были госпитализированы на шахте "Листвяжной" из-за проблем с вентилятором и – как следствием – превышением углекислого газа.

Напомним, в прошлом году при аварии на "Листвяжной" погиб 51 человек – 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Эта авария стала крупнейшей для отрасли за последнее десятилетие.

Примечательно, что после аварии на "Листвяжной" прокуратура и другие надзорные ведомства объявляли о массовых проверках и выявлении множества нарушений, а губернатор региона Сергей Цивилев (недавно официально переименовавший регион в КуZбасс) перед камерами докладывал президенту Владимиру Путину, что нарушения устраняются.

Вице-премьер российского правительства Александр Новак, курирующий ТЭК, накануне рассказывал депутатам Госдумы, что в стране сокращается число опасных шахт (с добычей закрытым способом) – их осталось всего чуть больше двух десятков, тем не менее, аварии происходят. После прошлогодней трагедии, по словам Новака, была снова пересмотрена нормативная база, и сейчас "готово большое количество предложений". Неизвестно, что это за предложения и когда начнется изменение нормативной базы, а главное – как и когда это скажется на безопасности шахтеров.