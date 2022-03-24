24 Марта 2022
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Взрыв украинского снаряда в Белгородской области (2022) | Фото: t.me/vvgladkov

Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе в Белгородской области

Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе Журавлевка Белгородской области, расположенном рядом с украинской границей.

Как написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным, разорвались артснаряды, запущенные со стороны Украины. Пострадавших нет.

Накануне в селе разорвался снаряд, также запущенный с украинской стороны. По данным губернатора, пострадали три человека. Двое из них госпитализированы, одному помощь была оказана амбулаторно.

Гладков также опубликовал снимок взорванного дома и отметил, что дал поручение восстановить его в максимально короткие сроки.

Ранее сообщалось, что для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах. Также была начата эвакуация, пишет Regnum. Из опасной зоны в Белгород вывезли 178 человек, сообщил мэр города Антон Иванов.

Теги: взрывы, село журавлевка, белгородская область



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