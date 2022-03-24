Выплаты военнослужащим будут поступать через банки без иностранного капитала

24 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

70% территории Мариуполя уже под контролем ДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Выплаты военнослужащим будут поступать через банки без иностранного капитала

Министерство обороны России хочет позволить осуществлять выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу ВС только через банки, в которых нет иностранного капитала.

Минобороны предлагает оставить это право только тем финансовым организациям, которые соответствуют трем требованиям, среди которых - капитал не должен быть менее 100 млрд руб., они должны находиться под контролем Москвы и иметь возможность распоряжаться сведениями, составляющими гостайну.

Цель законопроекта — защитить информацию о местах дислокации воинских формирований и персональных данных личного состава ВС России. Сегодня перечисление выплат осуществляется на открытые счета через 77 банков, пишут "Ведомости".

Тем временем, из-за ограничительных мер банки России могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 годах.

По словам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), со стороны непосредственно государства из этой суммы может понадобиться 2,2 трлн руб.

Теги: военнослужащие, банки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети