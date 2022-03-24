Выплаты военнослужащим будут поступать через банки без иностранного капитала

Министерство обороны России хочет позволить осуществлять выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу ВС только через банки, в которых нет иностранного капитала.

Минобороны предлагает оставить это право только тем финансовым организациям, которые соответствуют трем требованиям, среди которых - капитал не должен быть менее 100 млрд руб., они должны находиться под контролем Москвы и иметь возможность распоряжаться сведениями, составляющими гостайну.

Цель законопроекта — защитить информацию о местах дислокации воинских формирований и персональных данных личного состава ВС России. Сегодня перечисление выплат осуществляется на открытые счета через 77 банков, пишут "Ведомости".

Тем временем, из-за ограничительных мер банки России могут нуждаться в поддержке со стороны государства и собственников на 3,5 трлн руб. в 2022–2023 годах.

По словам экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), со стороны непосредственно государства из этой суммы может понадобиться 2,2 трлн руб.