В России могут ввести эталон стоимости стройматериалов

В России предложено установить эталонные цены на строительные материалы для государственных строек, например, социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц и других объектов строительства.

Для этого предлагается создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою. Об этом следует из инициативы в адрес правительства РФ со стороны Всероссийского центра национальной строительной политики.

На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок. По сообщению кабмина, письмо поступило и направлено для проработки в Минстрой.

Для создания центра можно, в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в РФ иностранных компаний, например IKEA, OBI.

Сегодня госзаказчикам приходится закупать стройматериалы по рыночной стоимости. За последний год стройматериалы в среднем подорожали на 25–30%, а цена некоторых наименований увеличилась на 50–100%, к ним относятся металлопрокат, в том числе арматура, и нерудные материалы (песок, щебень), пишут "Известия".

Напомним, в правительстве России считают, что попавшие под санкции стройматериалы можно будет легко заменить на продукцию отечественных производителей, либо "китайских, индийских и других".