МИД РФ: послу США вручили ноту о выдворении дипломатов

Министерство иностранных дел России вызвало старшего дипломата американской дипмиссии в Москве и вручило ему ноту с перечнем сотрудников дипмиссии США, которые объявлены персонами "persona non grata" и выдворяются из России.

Как следует из сообщения на сайте российского внешнеполитического ведомства, это стало ответом на высылку американскими властями дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.

В министерстве заявили американскому дипломату, что любые "враждебные действия" США в отношении Москвы встретят "решительный и адекватный ответ".

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что десять российских дипломатов объявлены персонами нон грата.