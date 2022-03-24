Вашингтон: 24 марта США введут санкции против российских олигархов, политиков и структур

Американские власти введут новые персональные санкции в отношении ряда россиян и организаций.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пакет ограничений будет обнародован 24 марта. Он коснется как политических фигур, так и олигархов и российских структурам. "Это будет обнародовано завтра", — отметил политик.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы, Вашингтон собираются ввести санкции против 400 россиян, среди которых 328 депутатов Госдумы. Это станет ответом на спецоперацию России на Украине.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых антироссийских санкций.