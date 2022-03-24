Вашингтон: 24 марта США введут санкции против российских олигархов, политиков и структур

24 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

70% территории Мариуполя уже под контролем ДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
Коллаж, Россия, США, белоголовый орлан, бурый медведь (2021) | Фото: Накануне.RU

Вашингтон: 24 марта США введут санкции против российских олигархов, политиков и структур

Американские власти введут новые персональные санкции в отношении ряда россиян и организаций.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пакет ограничений будет обнародован 24 марта. Он коснется как политических фигур, так и олигархов и российских структурам. "Это будет обнародовано завтра", — отметил политик.

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы, Вашингтон собираются ввести санкции против 400 россиян, среди которых 328 депутатов Госдумы. Это станет ответом на спецоперацию России на Украине.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых антироссийских санкций.

Теги: санкции, , США, олигархи, политики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.03.2022 00:06 Мск Вашингтон анонсировал новые санкции против России
Ранее 22.03.2022 02:02 Мск ЕС: на неделе не ожидается новых санкций против РФ


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети