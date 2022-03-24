24 Марта 2022
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Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

Отменяется плата за входящие в роуминге между РФ и Белоруссией

Российские и белорусские власти намерены отменить плату за сотовую связь за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года.

Как следует из сообщения на сайте правительства РФ по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, благодаря снижению тарифов в роуминге число абонентов российских операторов мобильной связи, пользующихся услугами в Белоруссии, увеличилось на 15%, для голосовой связи — увеличилось в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, для исходящего голосового трафика и в случае СМС-сообщений — в два раза, для интернета — в 1,6 раза.

Ранее "Единая Россия" предложила так называемой "большой шестерке" российских операторов отменить плату за роуминг для абонентов, выезжающих в Казахстан. Предложение также направлено в Минцифры России.

Теги: Белоруссия, сотовая связь, роуминг



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