24 Марта 2022
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Общество В России Москва
медсестра, селфи, операционная (2014) | Фото:https://vk.com/id49242624

Власти Москвы опровергли нехватку медизделий в больницах

Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о нехватке медицинских изделий в лечебных учреждениях.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил о том, что сложился дефицит лекарств и медицинских изделий. В пресс-службе московского депздрава сообщили, что это не соответствует действительности.

По данным Telegram-канала, который ссылается на медиков, возникла необходимость экономить на ампулах, расходниках и даже перчатках. Об этом сообщили сотрудники НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Морозовской детской городской клинической больнице и ДГКБ им. Г.Н. Сперанского.

В пресс-службе департамента московского здравоохранения заверили, что Морозовская больница, в которой, по данным Baza, не хватает реактивов для ПЦР-тестов, продолжает проводить ПЦР-исследования на коронавирус в полном объеме. А Детская городская клиническая больница им. Г.Н. Сперанского обеспечена всеми необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, отметила пресс-служба.

Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и МОНИКИ не подчинены столичным властям, уточнили там, сообщает РБК.

Ранее российские врачи в последние недели столкнулись с недостатком более чем 80 препаратов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на результаты опроса 3317 докторов, проведенного марта профессиональным сообществом "Врачи.рф".

Теги: Москва, больницы, медицина



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