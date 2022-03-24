Аналитики: уменьшатся поставки телефонов Xiaomi в Россию

Поставки смартфонов Xiaomi в Россию в текущем году могут сократиться на 3 млн штук по сравнению с прошлогодними показателями.

Как сообщают аналитики Citigroup, это связано с падением курса рубля, сбоями в логистике, а также "финансовым стрессом" у российских покупателей. При этом, по словам президента Xiaomi Ван Сяна, хорошая новость в том, что во втором полугодии 2022 года касательно поставок начнется улучшение, сообщает Bloomberg

Напомним, потери доходов производителей смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme составят 760 млрд рублей (около $10 млрд) в год, сообщили в GS Group. Половина из этой суммы придется на Apple.