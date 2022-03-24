В Совфеде назвали число работников в простое на фоне ухода иностранных компаний

В России почти 96 тыс. работников находятся в простое после ухода ряда иностранных компаний.

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Как заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, таковы данные ежедневного мониторинга в сфере занятости. Так на 21 марта 36 тыс. 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находится 95 тыс. 865 человек.

Как отметила парламентарий, наибольшая их численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге.

Карелова призвала к принятию оперативных мер в сложившихся условиях. Вице-спикер отметила, что перенастройка механизмов на рынке труда уже началась как на федеральном, так и на региональном уровнях, сообщает РБК.

Напомним, эксперты ожидают резкого скачка безработицы после ухода из России целого перечня международных компаний. По разным оценкам, потерять рабочие места могут до 200 тыс. человек, трудоустроить которых в условиях жестких ограничений будет некуда.

Однако в текущей ситуации страдают сотрудники не только иностранных предприятий, но и российские компании, чья деятельность связана с использованием импортной продукции или поставками товаров за границу. Промпредприятия не успевают переориентировать производства, из-за чего вынуждены уходить в простой.