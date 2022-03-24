Минтранс объяснил отставку главы "Аэрофлота" стрессом
Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов покинул свой пост из-за "стрессовых условий" работы.
Такое заявление в ходе выступления в Совете Федерации сделал министр транспорта России Виталий Савельев. По его словам, экс-руководитель авиаперевозчика находится в Москве, он никуда не уехал.
"Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых", — заявил глава Минтранса.
Как отметил Савельев, Полубояринов будет работать в одной из российских компаний на должности заместителя руководителя
Полубояринов может перейти на работу в "Почту России" на должность заместителя гендиректора. Об этом могут сообщить в ближайшее время, сообщает РБК.
Напомним, ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов якобы покинул Россию и не выходит на связь. В пресс-службе перевозчика опровергли эти слухи