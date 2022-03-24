СМИ: в ЦБ считали заморозку международных резервов "слишком экстремальным"

Банк России прорабатывал более мягкие варианты санкций со стороны Запада после начала спецоперации России на Украине, в том числе отключения от международной межбанковской системы SWIFT.

Заморозку части международных резервов ЦБ РФ считал "слишком экстремальным" и лишь "гипотетическим" шагом. Однако в действительности США и Евросоюз приняли такое решение, так что регулятор и кабмин России оказались фактически отрезаны от $300 млрд из $643 млрд своих золотовалютных резервов, пишет Bloomberg.

Также, по данным агентства, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку после начала спецоперации, однако президент Владимир Путин попросил ее остаться.

Отмечается, что уход Набиуллиной глава государства расценил бы как "предательство".

Напомним, в Госдуме решили, что хотят сначала послушать годовой отчет о работе Центрального банка России, а потом уже решать вопрос о продлении полномочий его главы Эльвиры Набиуллиной.