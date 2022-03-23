Страны Евросоюза отреагировали на заявление Путина о продаже газа за рубли

В Евросоюзе отреагировали на решение России перевести оплату за поставки газа в рубли. Как сообщает ТАСС, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что решение России перейти на рубли будет нарушением действующих контрактов по поставкам голубого топлива.

"Мы обсудим с нашими европейскими партнерами, как отреагировать на это", - сказал Хабек на пресс-конференции в Берлине.

"Это заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов", - заявил он. По словам германского министра, позиция Москвы показывает, что Россия якобы не является "стабильным партнером" в вопросе поставок энергоносителей.

При этом издание сообщает со ссылкой на главу комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клауса Эрнста, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии о бойкоте энергоносителей из РФ.

Глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер заявил, что газовая промышленность ФРГ сбита с толку этим заявлением.

"Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством", - сказал он. "Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту", - добавил Келер.

Мнение о том, что оплата поставок российского газа в рублях является способом обойти санкции выразил также экономический советник премьер-министра Италии Франческо Джавацци.

"Мое мнение - нужно платить в евро, потому что оплата в рублях означало бы обходить санкции, поэтому, думаю, мы продолжим платить в евро", - приводит его слова агентство. При этом он уточнил, что правительство не приняло никакого решения.

OMV собирается платить за газ России в соответствии с действующим контрактом в евро. Об этом сообщил в среду глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

"Я тоже видел сообщение в СМИ. Нам еще никто не звонил, и у нас действующие контракты, там ничего такого не оговаривалось. Я сейчас подожду, свяжется ли кто-то с нами", - сказал Штерн.

Отвечая на вопрос, будет ли компания и дальше платить России в евро, Штерн сказал: "Разумеется. У нас нет другой договорной основы, я бы и не мог иначе".

Ранее Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль.

Путин поручил правительству дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.