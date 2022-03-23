Российские войска ведут бои за Новомихайловку

Подразделения российских вооруженных сил, за день продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка, сообщил Накануне.RU официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Группировка войск Донецкой Народной Республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники.