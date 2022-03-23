НАТО рассматривает возможность размещения дополнительных сил на своем восточном фланге

НАТО рассматривает возможность размещения на постоянной основе дополнительных сил на своем восточном фланге в нарушение прежних договоренностей с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя США при НАТО Джулианн Смит.

"Однако НАТО сейчас находится в процессе углубленного размышления о средне- и долгосрочном присутствии [своих] сил на территории НАТО на восточном фланге. Всех ответов [на рассматриваемые вопросы] у нас пока нет. Конечно, одним из решений могло бы стать постоянное размещение [дополнительных войск]. Или еще одним изучаемым вариантом действий могли бы стать непрерывные ротации [сил]", - приводит издание слова Смит с выступления на онлайн-семинаре Атлантического совета.

Отметим, что такое решение противоречит Основополагающему акту Россия - НАТО, подписанному в 1997 году.

"НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил", - говорилось в документе.

Американский постпред обвиняла в нарушении акта Москву.