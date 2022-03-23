Белоруссия высылает большинство украинских дипломатов и закрывает консульство

Белоруссия сокращает количество украинских дипломатов на своей территории и закрывает консульство Украины в Бресте. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что Украина еще с 2020 года демонстрирует явно недружественные действия в отношении Белоруссии. Дипломатам дали 72 часа на то, чтобы уехать из страны.

Накануне белорусский КГБ заявил, что в последние годы активизировалась разведывательную деятельность посольства Украины. Около половины членов дипмиссии Украины не менее половины были кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки.

Отношения двух республик обостряются. Генштаб ВСУ заявил на днях о большой угрозе наступления из Белоруссии на Волынь уже в ближайшие дни.