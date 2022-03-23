"Как бы тяжело ни было": Шольц исключил вмешательство НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил вмешательство НАТО в события на Украине, в том числе отправку военных стран Альянса.

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"Я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем", - заявил Шольц в Бундестаге.

Также он написал об этом в Twitter, отвечая на вопрос обеспокоенных немцев, не будет ли войны в Германии.

"На этот вопрос может быть только один ответ: в течение 80 лет мы избежали немыслимого, и так должно оставаться! НАТО не станет воюющей стороной на Украине", - заявил немецкий канцлер.

Заявление Шольца может быть связано с желанием обозначить позицию Берлина накануне саммита НАТО, который должен состояться 24 марта. На него прибудет президент США Джо Байден. В повестке дня обсуждение мер реагирования Альянса на спецоперацию России на Украине. Польша собирается представить свою идею ввода войск НАТО на украинские территории, где нет российских военных. При это некоторые эксперты полагают, что это связано с долгосрочными планами самой Польши получить что-то от Украины. США могут заблокировать эту инициативу.