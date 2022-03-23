23 Марта 2022
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Автомобили на трассе (2020) | Фото: Накануне.RU

В ближайшие месяцы трасса Екатеринбург-Челябинск станет полностью четырехполосной

Трасса Екатеринбург-Челябинск в ближайшие месяцы станет полностью четырехполосной, заявил сегодня на совещании у Владимира Путина вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий за строительную отрасль.

Он добавил, что сейчас "полным ходом идет проектировка" участка Екатеринбург-Тюмень как продолжения евроазиатской трассы Москва-Казань-Екатернбург.

Что касается самой трассы Москва-Казань-Екатеринбург, то уже в этом году будет запущено движение по минимум двум ее участкам. Это 23 километра дороги в Подмосковье и южный обход города Владимира. По участку Казань-Екатеринбург идет расчистка леса, подготовка сетей, вся документация по нему готова. На участке Москва-Казань работают 15 тыс. строителей, а летом там будет работать 30 тыс. единиц техники.

Теги: трасса, строительство, проектировка, марат хуснуллин



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