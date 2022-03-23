23 Марта 2022
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Экономика В России
жилье, новостройка, дом, закат (2021) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Ставку по льготной ипотеке повысят с 7 до 12%. Путин: "Это все равно в два раза ниже, чем на рынке"

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства об увеличении ставки по льготной ипотеке. Сейчас она составляет 7%, а будет 12%.

"Реальная рыночная ставка по ипотеке сейчас составляет 20 и более процентов. Будем гибко регулировать льготную ипотеку, программу, запущенную в 2020 году. Она была временной, сегодня ставка по ней 7%. Предлагается увеличить предельный лимит по этой ипотеке – до 6 млн руб. для всех регионов, до 12 млн руб. – для столичных регионов. Даже ставка в 12% будет вдвое ниже рыночной ставки", - отметил глава государства.

Он добавил, что ставки по другим программам льготной ипотеки – сельской, семейной, дальневосточной – сохранятся неизменными.

При этом Путин поставил очень сложную задачу перед правительством: "Кредитный портфель по ипотеке должен вырасти не меньше, чем в прошлом году. Если будет риск недостижения этого параметра, то надо будет подумать об изменении и донастройке программы".

Теги: льготная ипотека, повышение ставки, владимир путин



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