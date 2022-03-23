В Кремле подтвердили увольнение Чубайса

Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.

Тем временем "Коммерсант" опубликовал фотографию бывшего главы "Роснано", предположительно, снимающего деньги в стамбульском банкомате.

Напомним, ранее Bloomberg сообщил, что специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с этого поста и покинул Россию.