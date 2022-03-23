23 Марта 2022
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Экономика В России
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц созвонился с Путиным после заявления о продаже газа за рубли

Президент России Путин обсудил с канцлером Германии Шольцем ситуацию на Украине. Стало известно, что они разговаривали по телефону, передает РИА "Новости".

Напомним, сегодня во время совещания с Правительством РФ Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в "недружественные страны". Вскоре после этого заявления президент РФ прервал совещание на 15 минут ради "протокольного мероприятия". По всей видимости, перерыв мог быть вызван именно реакцией на это Шольца.

Теги: Шольц, Путин, газ



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