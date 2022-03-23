23 Марта 2022
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Экономика В России
Полки в магазине Fix Price (17.03.22) (2022) | Фото: Накануне.RU

Россияне привыкли к разнообразию торговых марок, временно их будет меньше – Минпромторг

Ажиотажный спрос на непродовольственные товары в России снижается, при этом иностранные производители не спешат уходить, о твердом намерении покинуть рынок заявили лишь единицы, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании у президента России.

"Спрос на некоторые непродовольствиенные товары был в 2-3 раза выше обычного, но сейчас он ощутимо пошел на убыль. На 30-40% пока выше продажи по отдельным видам товаров. Запасы складские возвращаются к привычному уровню. Запасы предметов личной гигиены, детских товаров составляют от двух недель до трех месяцев. Например, подгузников 320 млн штук на складах предприятий, то есть примерно на три месяца", - рассказал Мантуров.

Он отметил, что "наши потребители привыкли к разнообразию торговых марок, прежде всего – импортных". В связи с чем временно россияне могут столкнуться с уменьшением ассортимента. В то же время "в стране более тысячи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров". "Мы не торопимся искать замену одним иностранцам другими. Сейчас время, чтобы стали подрастать российские бренды", - заявил министр.

Мантуров добавил, что "около 90% бытовой техники и электроники собирается у нас с разной степенью локализации". "Запасы сейчас от 1,5 до 3 месяцев. В импорте бытовой техники основными поставщиками выступают дружественные страны", - говорит министр.

Владимир Путин заявил по ситуации с рынками: "Даже частичный уход с рынка иностранных производителей создает уникальную возможность для развития отечественного бизнеса. Но надо следить за тем, чтобы ассортимент был достаточен для того, чтобы люди могли выбирать".

Теги: денис мантуров, торговля, ассортимент, дефицит



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