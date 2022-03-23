В Екатеринбурге определились с победителем проекта преображения набережной Исети

Жюри определились с проектом-победителем благоустройства набережной Исети. Из семи команд был выбран проект "Сплав" консорциума TOBE + Openfabric из Санкт-Петербурга и Роттердама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Авторы проекта считают, что Исеть воплощает в себе исключительно экологические ценности. Именно потому участок в центре города может превратиться в оазис биоразнообразия. Это будет парк для активных жителей города при максимальном сохранении зеленой инфраструктуры.

Напомним, что 21 марта в Екатеринбурге завершилось онлайн-голосование за лучшую концепцию развития набережной Исети. В голосовании приняли участие 9,5 тысяч человек. Всего было представлено семь работ от семи различных команд - как местных, так и столичных. В их числе:

– Wowhaus (Москва); ML– Wowhaus (Москва);

– MLA+ (Санкт-Петербург, Роттердам);

– Консорциум ARCHINFORM + KCAP (Екатеринбург, Роттердам);

– Консорциум TOBE + Openfabric (Санкт-Петербург, Роттердам);

– Архитектурная группа АТОМ: АМ. ПРОЕКТУС + А-ГА + 8 ЛИНИЙ + LAP Landscape & Urban Design (Москва, Роттердам);

– Консорциум "ZARYA DEVELOPMENT + ХАБИТАТУМ ЛАБ + SCAPE + DEREVO PARK" (Санкт-Петербург, Москва);

– KPHB LLC KRNV architects (Москва).A+ (Санкт-Петербург, Роттердам).

Сегодня представители бюро еще раз представили жюри свои проекты, после чего и был выбран победитель.

Конкурс проводился по инициативе главы Екатеринбурга Алексея Орлова. По его словам, набережная Исети является одной из визитных карточек города. Проведение конкурса среди лучших позволит достичь желаемого результата и создать не только красивую картинку, но и многофункциональную береговую зону.