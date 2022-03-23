23 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

"Необоснованный рост цен будет жестко пресекаться". Текслер поручил главам следить за ценами на продукты и лекарства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе аппаратного совещания поручил главам муниципалитетов контролировать цены на продукты и лекарства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В регионе уже создан штаб для контроля за ситуацией с продовольствием и ценами. Главам дано поручение обеспечить ежедневный мониторинг цен на продукты питания, следить за наличием ассортимента в магазинах и гипермаркетах. "Любые факты необоснованного роста цен будут жестко пресекаться", - подчеркнул он.

В частности, будут проводиться рейды совместно с органами прокуратуры, полиции и регионального УФАС. К ним будут привлекать депутатов, актив местных парторганизаций, общественные организации и волонтеров.

Региональному минздраву дано поручение в постоянном режиме вести мониторинг цен и наличия препаратов в аптечных сетях. "Недостаток некоторых лекарств в отдельных аптечных сетях связан преимущественно с выросшим ситуативным спросом, а не с сокращением объемов поставок", - добавил губернатор.

"Областному аптечному складу" поставлена задача нарастить объем запасов лекарств.

Напомним, жители Челябинской области пожаловались на нехватку препаратов для пациентов с эпилепсией и заболеваниями щитовидной железы. В минздраве южноуральцам рекомендовали обратиться к лечащему врачу для замены подходящим аналогом.

Теги: Алексей Текслер, продукты, лекарства,



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