"Кто отвечать будет за успехи в деле разрушения страны?": в Сети отреагировали на сообщения об отъезде Чубайса из РФ

В Сети отреагировали на новость об отъезде Анатолия Чубайса из России. По данным Bloomberg, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития ушел с этого поста и покинул страну. Причиной якобы стало несогласие с политикой Владимира Путина на Украине. Официального подтверждения этой информации, впрочем, пока не было.

Некоторые пользователи телеграм-каналов и соцсетей явно не сожалеют об отъезде экс-главы Роснано: "Я надеюсь, ему запретили въезд обратно", "Скатертью дорога!", другие, наоборот, недовольны, что "очередному преступнику дали уйти", третьи - видят в этом чуть ли не знаки: "А может быть, это начало конца?", "Наверное, признак того, что наша галера безнадежна и уверенно идет ко дну", "Плохая примета".

"Почему отпустили? Кто отвечать будет за успехи в деле разрушения страны", "Сколько лет рыжий лис водил за нос наших президентов! Теперь на отдых под солнышко, денежки в наличии, санкций нет", - пишут также комментаторы.

"Вот бывают такие новости, после которые трудно назвать иначе как знаковыми, - комментирует политический обозреватель Андрей Перла в своем телеграм-канале. - Не то чтобы значительными - а показательными. Чубайс - уехал. То есть - кончилось его время. Время, начавшееся в 1991-м. Целое поколение, больше даже. Время его всесилия. Время, когда его слово было веским. Время, когда Россия развивалась, как он считал правильным. Взяло и кончилось наконец-то".