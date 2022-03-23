23 Марта 2022
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Политика В России
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин прервал совещание с правительством на 15 минут ради "протокольного мероприятия"

Президент России Владимир Путин сегодня прервал совещание с правительством по экономическим вопросам. Он успел заслушать доклад премьер-министра о мерах поддержки граждан и бизнеса в кризисных условиях, а потом заявил, что ему нужно отлучиться на "протокольное мероприятие на 15 минут". Тем не менее, доклад министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о ситуации на продовольственном рынке глава государства заслушал до своего вынужденного ухода с совещания.

Путин отметил, что "ажиотажный спрос на рынке продовольствия в РФ уже фактически спал", Патрушев как смог постарался подтвердить эти слова. "Нужно оперативно реагировать на происходящее в торговых сетях. Главное, чтобы была оперативная, своевременная реакция", - по итогам выступления министра сказал Путин. Он добавил, что заслушает доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова по возвращению.

Теги: совещание, владимир путин, продовольствие, дмитрий патрушев, перерыв



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