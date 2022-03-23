Челябинские депутаты одобрили законопроекты о преобразовании Коркинского района в муниципальный округ

Депутаты комитета ЗСО по законодательству одобрил проекты нормативных правовых актов о преобразовании Коркинского муниципального района в муниципальный округ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной парламента.

Так, проект закона о статусе и границах Коркинского муниципального округа устанавливает правовые, территориальные, организационные и финансовые основы вновь образованного муниципалитета. В его состав войдут Коркинское городское поселение, Первомайское городское поселение и Розинское городское поселение. Административный центр будет в Коркино.

Второй законопроект исключает положения о наименовании глав и органов местного самоуправления поселений, а положения о наименовании главы и органов местного самоуправления муниципального района меняется на положение о главе и органов МСУ муниципального округа.

После принятия законопроекта о статусе и границах Коркинского муниципального округа, он вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

"У нас в области это первый опыт, когда мы начинаем отрабатывать систему преобразования муниципальных районов в муниципальные округа с одноуровневой системой власти. То есть в дальнейшем будет образована централизованная администрация муниципального округа с представительствами в поселениях. Диктуются преобразования необходимостью более оперативного решения вопросов местного значения, экономного использования бюджетных средств, сохранением для граждан доступности органов власти", - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.