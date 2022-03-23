23 Марта 2022
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Экономика В России
коллаж, рубли, доллары, вывод средств, отмывание средств, легализация доходов (2017) | Фото: Накануне.RU

Доллар ниже 100 рублей: нацвалюту укрепили новости о расчетах за российский газ

Рубль резко укрепляется на новости о переводе в нацвалюту расчетов за импорт российского газа – на торгах стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей.

Владимир Путин на совещании с правительством заявил: "Россия отказывается от использования расчетов во всех скомпрометировавших себя валютах. Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, включая приобретение рублей на внутреннем валютном рынке".

Теги: доллар, рубль, курс, валюта, газ



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