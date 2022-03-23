Доллар ниже 100 рублей: нацвалюту укрепили новости о расчетах за российский газ

Рубль резко укрепляется на новости о переводе в нацвалюту расчетов за импорт российского газа – на торгах стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей.

Владимир Путин на совещании с правительством заявил: "Россия отказывается от использования расчетов во всех скомпрометировавших себя валютах. Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, включая приобретение рублей на внутреннем валютном рынке".