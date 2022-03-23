В Челябинске завершают строительство самого большого на Урале кафедрального собора

В Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона рассказал о строительстве кафедрального собора в Челябинске и реконструкции храма Александра Невского.

Патриарх Кирилл поделился воспоминаниями о посещении Челябинска в апреле 2010 года. "Город очень индустриальный и имеет огромное значение для экономики страны. Но когда я туда в первый раз приехал, то почувствовал, что в духовном отношении он был несколько на периферии. И поэтому я благодарю всех — и Вас, и владыку — за те перемены, которые сейчас происходят", — сказал он.

Алексей Текслер рассказал о ходе строительства нового кафедрального собора и реконструкции храма Александра Невского. "Спасибо за возможность встречи, для нас это важно. Совместно с митрополией мы завершаем реконструкцию храма Александра Невского. Уже в этом году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным. Также продолжается работа по строительству главного кафедрального собора в Челябинске в честь Рождества Христова", - подчеркнул глава области.

Уже этим летом заработает нижний храм кафедрального собора. Сейчас там идет активная фаза отделки, появляются элементы декора и фигурной мозаики. В нижнем храме планируют оборудовать купель для крещения с полным погружением.

"В конце марта начнутся работы на внешнем контуре храма, будут подниматься ребра, которые стоят сегодня на строительной площадке. Мы увидим купол совершенно другой конфигурации. Но сейчас очень важен нижний храм в честь святого князя Владимира", – рассказал протоиерей Игорь Шестаков.

21 марта строители Христорождественского кафедрального собора установили на центральном куполе малую маковку весом 3,5 тонны. Металлический каркас маковки украшен сусальным золотом. В дальнейшем на ней будет установлен вазон, а затем крест, который увенчает кафедральный собор.

В течение нескольких лет будет завершена и реконструкция храма Александра Невского на Алом поле. Будут отреставрированы фасады, восстановлены историческая живопись и декоративное убранство интерьеров. Во время реставрации храма в 2020 году были обнаружены настенные фрески в авторской стилистике Васнецовской школы. Уникальная роспись на куполе и стенах была скрыта под штукатуркой и лепниной. Сейчас специалисты восстанавливают старинные росписи.

"Это просто чудо, что мы их нашли. Когда приступили к работе, не было никаких сведений, что в храме сохранились росписи. Нам сказали – все со стен счищайте, даже не сомневайтесь, но мы так не можем. Мы начали по слоям осторожно снимать краску и обнаружили настоящие шедевры", – рассказал руководитель проекта реставрации храма АО "Ренессанс-Реставрация" Максим Чернов.

Напомним, проект реставрации храма Александра Невского был презентован в 2016 году. На его разработку понадобился целый год, чтобы провести все необходимые исторические и искусствоведческие исследования. Реставрационные работы в храме начались в июне 2020 года. Реставрацией занимается компания из Санкт-Петербурга "Ренессанс-Реставрация", которая проводила аналогичные работы на объектах, принадлежащих Эрмитажу и музею-заповеднику "Петергоф".