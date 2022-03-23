23 Марта 2022
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Общество Свердловская область
Выставка открыток времен Великой Отечественной войны (2022) | Фото: пресс-служба УГМК

В Музее военной техники УГМК покажут уникальные открытки времен Великой Отечественной

В Музее военной техники УГМК открывается уникальная выставка открыток времен Великой Отечественной войны.

25 марта по праву считается днем рождения отечественной открытки – именно в этот день в 1872 году в нашей стране были впервые напечатаны бланки открытого письма. Популярные в ХХ веке почтовые открытки сегодня теряют свою значимость, но при этом составляют уникальный пласт персональной истории.

В ближайшую пятницу, 25 марта, в здании Музея военной техники музейного комплекса УГМК состоится открытие уникальной экспозиции, посвященной патриотической открытке. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей УГМК, посетители выставки смогут узнать о работе почты в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с уникальной коллекцией патриотических открыток, увидеть, как выглядели фронтовые "треугольники" и специальные бланки для военной корреспонденции.

Выставка открыток времен Великой Отечественной войны(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Стоит отметить, что большая часть представленных экспонатов будет демонстрироваться впервые.

Выставка открыток времен Великой Отечественной войны(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Выставка открыток времен Великой Отечественной войны(2022)|Фото: пресс-служба УГМК

Теги: УГМК, выставка, открытки



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