В Музее военной техники УГМК покажут уникальные открытки времен Великой Отечественной

В Музее военной техники УГМК открывается уникальная выставка открыток времен Великой Отечественной войны.

25 марта по праву считается днем рождения отечественной открытки – именно в этот день в 1872 году в нашей стране были впервые напечатаны бланки открытого письма. Популярные в ХХ веке почтовые открытки сегодня теряют свою значимость, но при этом составляют уникальный пласт персональной истории.

В ближайшую пятницу, 25 марта, в здании Музея военной техники музейного комплекса УГМК состоится открытие уникальной экспозиции, посвященной патриотической открытке. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных связей УГМК, посетители выставки смогут узнать о работе почты в годы Великой Отечественной войны, ознакомиться с уникальной коллекцией патриотических открыток, увидеть, как выглядели фронтовые "треугольники" и специальные бланки для военной корреспонденции.

Стоит отметить, что большая часть представленных экспонатов будет демонстрироваться впервые.