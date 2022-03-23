23 Марта 2022
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Коллаж, рубль, газ, конфорка (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в "недружественные страны"

Президент России поручил перевести расчеты за российский газ с Европой в рубли.

"Принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли", - сказал президент на совещании с правительством. Директиву будет выполнять "Газпром".

"Россия отказывается от использования расчетов во всех скомпрометировавших себя валютах. Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции, включая приобретение рублей на внутреннем валютном рынке", - заявил президент.

"За последние недели рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по заморозке финансовых активов России. Поставлять оплату в долларах и евро не имеет смысла", - полагает Путин.

Теги: расчеты, рубли, валюта, поставки, газ, газпром



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