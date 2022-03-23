23 Марта 2022
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Общество Свердловская область
розарий, теплица, розы, цветы (2022) | Фото: пресс-служба губернатор Новосибирской области

Урбанист из Екатеринбурга предложил устроить в пустующих ТЦ оранжереи

Общественник и урбанист из Екатеринбурга Дмитрий Москвин предложил организовать в пустующих магазинах ТЦ оранжереи и теплицы. Таким образом торговые точки, которые покинули иностранные компании, не будут простаивать за закрытыми жалюзи.

"У меня уже много лет есть мечта: пустые бетонные саркофаги-ТЦ превращаются в оранжереи, где можно отдохнуть от уральской зимней серости и темноты среди зелени и тепла. А еще можно делать "городские теплицы", как последние годы было модно делать городские огороды - любой житель приходит и на отведенном ему участке высаживает все, что не запрещено законом и ухаживает за этим. Микрозелень и оконные шпинат, розмарин, мяту можно выращивать в таких теплицах. И людям хорошо, и площади не простаивают задаром",- написал у себя в Telegram-канале Москвин.

Общественник сказал, что данное предложение пока является только мечтой, однако посоветовал хозяевам ТЦ взять идею на заметку и отметил, что отчитаться об увеличении зеленых "квадратов" на человека можно в городской администрации. При этом Москвин, хоть и с долей скептицизма, но допускает, что на место Zara придет "Кыштымский трикотаж", а залы UNIQLO займут "Белорусские продукты"

"Хорошая идея с сельскохозяйственными ярмарками в ТЦ. Зимой отлично зайдет. Тем более ТЦ изначально и есть облагороженный рынок", - отметил урбанист.

Напомним, что с начала марта прекратили свою деятельность, либо поставки в Россию крупнейшие бренды, такие как IKEA, ZARA, H&M, McDonald’s, BMW, Mercedes-Benz, Mazda, Honda и другие. Всего список насчитывает больше сотни брендов, от работы которых зависят рабочие места по всей стране. Forbes оценил общее количество рабочих мест, которые могут попасть под сокращение, в 200 тыс.

Теги: оранжерея, огород, магазин, ТЦ, Екатеринбург



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