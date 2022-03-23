Bloomberg: Чубайс ушел с поста спецпредставителя по вопросам климата и покинул Россию

Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с этого поста и покинул Россию, передает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По данным издания, причиной стало несогласие с политикой Владимира Путина на Украине.

16 марта президент России анонсировал "очищение" страны от "подонков и предателей".

"Любой народ, а русский народ в особенности, всегда сможет отличить патриотов от подонков и предателей и выплюнуть их, как мошку, случайно залетевшую им в рот", — сказал Путин. "Я убежден, что это естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность встретить любой вызов", - добавил президент.

Чубайс занимает пост спецпредставителя немногим больше года. До этого он возглавлял венчурный госфонд "Роснано". После того, как у фонда сменилось руководство, выяснилось, что финансовые дела организации крайне плохи – компания находилась на грани банкротства.

На прошлой неделе стало известно об отставке с посты главы фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, который также выступил с критикой политики российских властей и поддержал как глава Международной шахматной федерации дисквалификацию российских спортсменов.