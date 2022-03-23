Число россиян, поддерживающих спецоперацию на Украине, выросло до 74%, - ВЦИОМ

Показатель поддержки спецоперации на Украине среди россиян составил 74%, свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.

Отмечается, что по сравнению с 25 февраля доля поддерживающих выросла на 9 процентных пунктов.

Скорее не поддерживают военную операцию 17% респондентов (на восемь процентных пунктов меньше, чем 25 февраля).

Еще 9% затруднились ответить.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что "президент слышит мнения всех и понимает пропорции тех, у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям". Он также призвал россиян объединяться вокруг Владимира Путина.