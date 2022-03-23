Губернатор Ямала заявил, что работа по строительству Северного широтного хода продолжается

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что работа над строительством Северного широтного хода (СШХ) будет продолжена. Видеозапись комментария политика опубликована в telegram-канале "Пул 89", передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что было принято решение переформатировать проект. В финансовой модели была заложена существенная часть заемных средств. Однако в текущих экономических условиях привлекать заемное финансирование нецелесообразно. Сейчас стоит задача заменить эти средства другими источниками.

"Решение перераспределить средства СШХ на другие цели было принято. Буквально на днях мы проводили совещание в правительстве. Это абсолютно объяснимо, потому что в финансовой модели этого проекта, половина средств планировалась заемными. Мы заканчиваем основные проектные решения и планировали приступать к строительству в этом году. Но половина средств должна была прийти от Синдиката банков. Банки подтверждали, у нас уже были предварительно заключены договоры в конце прошлого года с выходом на финансирование. Но мы видим, что происходит сегодня со ставками. В модели было заложено 11-12% - потолок. И мы понимали, что это рабочая была ставка еще в конце прошлого года. Сейчас, когда Центробанк, чтобы управлять процессами ажиотажными, кризисными поднял ключевую до 20%. Естественно, в этих условиях привлекать финансирование под такие проценты невозможно. Необходимо переформатировать проект, изменить заемную составляющую иными источниками. Мы сейчас над этим снова начнем работать", - сообщил Артюхов.

Губернатор Ямала отметил, что в решении Правительства России подчеркивается, что проект имеет стратегическое значение для страны и заявил, что в существующих экономических условиях СШХ приобретает дополнительные смыслы. В перспективе, при строительстве СШХ-2, он обеспечит круглогодичный наземный выход к порту Сабетта. Он логистически гораздо ближе к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Также глава региона отметил, что на руку проекту – существенное снижение цены на металл, которое наблюдается по сравнению с прошлым годом. Металл – значительная часть себестоимости как моста через Обь, так и линейной части СШХ. Поэтому в новой модели есть возможность пересмотреть капитальные затраты.