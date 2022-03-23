ЦБ рискнет возобновить торговлю акциями на Мосбирже с 24 марта

Центральный банк России разрешил провести в четверг, 24 марта, торги акциями на Московской бирже.

Торги можно будет проводить с 9:50 до 14:00 мск акциями 33 компаний, входящих в индекс Мосбиржи (IMOEX). Но при этом будут запрещены короткие продажи по этим голубым фишкам.

"Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года. Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее", - сообщили в пресс-службе регулятора.

В число компаний, акции которых завтра будут торговаться, вошли "Аэрофлот", "Алроса", "Газпром", НЛМК, "Новатэк", "Роснефть", "Русал", Сбербанк, ВТБ, "Норильский никель" и др.