23 Марта 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

ЦБ рискнет возобновить торговлю акциями на Мосбирже с 24 марта

Центральный банк России разрешил провести в четверг, 24 марта, торги акциями на Московской бирже.

Торги можно будет проводить с 9:50 до 14:00 мск акциями 33 компаний, входящих в индекс Мосбиржи (IMOEX). Но при этом будут запрещены короткие продажи по этим голубым фишкам.

"Торги на срочном рынке контрактами на индекс Московской биржи и отдельные акции, входящие в индекс Московской биржи, будут проводиться в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме. По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года. Режим работы Московской Биржи на последующие дни будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее", - сообщили в пресс-службе регулятора.

В число компаний, акции которых завтра будут торговаться, вошли "Аэрофлот", "Алроса", "Газпром", НЛМК, "Новатэк", "Роснефть", "Русал", Сбербанк, ВТБ, "Норильский никель" и др.

Теги: мосбиржа, цб, акции, торговля



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