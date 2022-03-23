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Экономика Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловском УФАС объяснили резкое подорожание офисной бумаги "конъюнктурой рынка"

В Свердловском УФАС не увидели ничего экстраординарного в резком подорожании бумаги для офисов.
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Напомним, что офисная бумага значительно подорожала за последние дни. Сообщалось, что в отдельных случаях цены на нее увеличились сразу в пять (!) раз. После этого председатель свердловского отделения партии "Родина" Валерий Хвостов обратился в региональное УФАС с просьбой разобраться в ситуации.

Как говорится в официальном ответе главы областного антимонопольного ведомства Дмитрия Шалабодова на его обращение (есть в распоряжении Накануне.RU), розничные цены на продовольственные и непродовольственные товары формируются на основе спроса и предложения – то есть в результате конкуренции на товарном рынке.

"А значит, хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка. Цены на указанные товары не подлежат государственному регулированию", - говорится в ответе руководителя Свердловского УФАС.

Напомним, ранее в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет, так как внутренние потребности полностью обеспечивают отечественные производители.

Теги: УФАС, бумага, рынок, цены



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Ранее 21.03.2022 10:18 Мск Главу Свердловского УФАС просят разобраться с резким подорожанием офисной бумаги


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