В Свердловском УФАС объяснили резкое подорожание офисной бумаги "конъюнктурой рынка"

В Свердловском УФАС не увидели ничего экстраординарного в резком подорожании бумаги для офисов.

Напомним, что офисная бумага значительно подорожала за последние дни. Сообщалось, что в отдельных случаях цены на нее увеличились сразу в пять (!) раз. После этого председатель свердловского отделения партии "Родина" Валерий Хвостов обратился в региональное УФАС с просьбой разобраться в ситуации.

Как говорится в официальном ответе главы областного антимонопольного ведомства Дмитрия Шалабодова на его обращение (есть в распоряжении Накануне.RU), розничные цены на продовольственные и непродовольственные товары формируются на основе спроса и предложения – то есть в результате конкуренции на товарном рынке.

"А значит, хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка. Цены на указанные товары не подлежат государственному регулированию", - говорится в ответе руководителя Свердловского УФАС.

Напомним, ранее в Минпромторге заявили, что дефицита офисной бумаги в России не будет, так как внутренние потребности полностью обеспечивают отечественные производители.