Правительство не хочет вводить госрегулирование цен на бензин и электричество

Правительство противится введению госрегулирования цен не только в части продовольствия, но и в энергетическом секторе.

На прошлой неделе опасность фиксации цен на продукты в Госдуме доказывал глава ФАС Шаскольский, сегодня – о рыночных инструментах говорил вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве ТЭК.

Во время сессии вопросов и ответов несколько депутатов от разных партий предложили ввести фиксацию цен в отрасли. Но Новак раз за разом отказывался поддержать идею. "Таких предложений не формируется в правительстве. Регулируется несколько секторов [энергетики], но их число ограничено. Регулирование идет там, где монополия. Если есть конкуренция, то сектор регулируется рыночными механизмами", - пояснил министр.

Новак пообещал, что правительство будет следить за тем, чтобы в сегментах со свободной конкуренцией не было необоснованного, спекулятивного завышения цен.