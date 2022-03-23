Глава столичного МВД опроверг свою причастность к инциденту на охоте в Тверской области

Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что не был на охоте в Тверской области, на которой был ранен человек.

"Могу точно сказать, что 17 января я находился на службе, нигде я не был", - заявил Баранов, выступая в Мосгордуме. Его слова приводит "Интерфакс".

По данным СМИ и телеграм-каналов, глава московской полиции мог участвовать в охоте, во время которой был ранен или погиб егерь. Инцидент произошел в январе.

В Кремле, комментируя информацию, заявили, что не следят за сообщениями об этом происшествии. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, если случилась трагедия и погиб человек, это вопрос правоохранительных органов.