23 Марта 2022
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иннопром, стенд РМК (2017) | Фото: Накануне.RU

Курировать развитие казахстанского дивизиона РМК будет Фарит Суфьянов

В Актюбинской медной компании назначен новый генеральный директор. Об этом сообщает пресс-служба "Русской медной компании".

Генеральным директором ТОО «Актюбинская медная компания» (входит в Группу «Русская медная компания») назначен Фарит Сагитович Суфьянов.

Фарит Суфьянов родился в городе Сибай Республики Башкортостан в 1974 году. Окончил Сибайский горно-обогатительный техникум по специальности «Обогащение полезных ископаемых» и Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова по специальности «Горные машины и оборудование». Работал на предприятии «Башкирский медно-серный комбинат» (г. Сибай, Республика Башкортостан), где прошёл путь от рабочего до руководителя участка. Затем Суфьянов перешёл на работу в Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК» на должность главного инженера фабрики.

С 2010-го по 2014 гг. года работал на предприятиях Группы РМК. В Актюбинской медной компании в Казахстане он занимал должность исполнительного директора, а на Михеевском ГОКе в Челябинской области России участвовал в пусконаладочных работах при запуске предприятия в должности заместителя директора по производству.

В период с 2015 по 2021 гг. занимал руководящие посты на горнодобывающих предприятиях в России и Казахстане.

В 2021 году Фарит Суфьянов вернулся в ТОО «Актюбинская медная компания». До назначения генеральным директором занимал должность исполнительного директора предприятия. Одновременно с 2022 года занимает должность генерального директора ТОО «Коппер Текнолоджи» (Республика Казахстан, входит в Группу РМК).

 

Теги: рмк, казахстан, русская медная компания



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