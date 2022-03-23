Экс-заместитель председателя правительства Прикамья останется под стражей до 23 июня

Экс-заместитель председателя правительства Прикамья Елена Лопаева останется под стражей до 23 июня. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ".

По данным издания, Лопаева находится в пермском СИЗО №5, в Прикамье ее доставили для производства следственных действий.

По версии следствия, Лопаева вместе с директором фонда Еленой Найдановой вывели по фиктивным договорам более 54 млн руб. пожертвований, сделанных компанией "Лукойл".

Напомним, дело о хищениях в фонде было возбуждено осенью 2019 г. Его соединили с расследованием фактов причинения имущественного ущерба путем обмана без цели хищения. По версии следствия, Лопаева с 2017 по 2019 г. курируя работу фонда, расхищала спонсорские деньги на свои нужды. Средства выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками. Необходимый документооборот обеспечивала директор фонда Найданова. Она призналась в содеянном и дала показания на Лопаеву.

Как сообщало Накануне.RU, решению нижегородского районного суда, Лопаева была арестована. Свою вину Лопаева не признала, от дачи показаний в ходе первоначальных следственных действий она отказывалась.