Екатеринбург вновь окрасит улицы в синий в день поддержки людей с аутизмом

Екатеринбург готовится к проведению акции по поддержке людей с аутизмом "Зажги синим". Как сообщили Накануне.RU представители проекта "Культура для всех", знаковые здания и памятники уральской столицы зажгутся синим цветом 2 апреля. В этот день пройдут мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам аутизма.

"Екатеринбург в этом году поддерживает мировую акцию в седьмой раз. 2 апреля с 20:00 до 23:00 уличное освещение станет синим на проспекте Ленина и улице Свердлова, синяя подсветка появится у здания администрации города Екатеринбурга. На городских экранах, а также на уличных экранах театра балета "Щелкунчик" и Театра юного зрителя с 1 по 3 апреля будут транслироваться информационные ролики о расстройствах аутистического спектра и корректном взаимодействии с детьми и взрослыми с РАС", - рассказали в "Культура для всех".

Помимо этого, в городах Среднего Урала уже с 28 марта стартуют традиционные "уроки доброты". На них специалисты расскажут детям из общеобразовательных и школ искусств об аутизме и как общаться с людьми с особенностями ментального развития. Организаторы утверждают, что школьники с большим интересом относятся к таким урокам, задают вопросы, делятся рассказами о своих знакомых и друзьях. Дети рассказывают, что специалисты помогают им разобраться во многих вопросах и снять напряжение в общении с детьми с аутизмом.

В первый раз улицы Екатеринбурга зажглись синим в 2016 году и с тех пор ежегодно акция проходит при поддержке местной администрации. Инициатором проведения выступила Ассоциация граждан и организаций "Особые люди", а организатором стало управление культуры администрации города.

Напомним, что именно в Екатеринбурге проживает Людмила, сыну которой вместо уже диагностированного аутизма при поступлении в детский сад врач поставила "расстройство личности" и определила в детсад для умственно-отсталых. Только при обращении в прокуратуру, Минобразования, Минздрав и редакцию Накануне.RU, женщина смогла добиться привлечения к ПМПК частных специалистов, у которых наблюдался ее ребенок.