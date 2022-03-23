70% территории Мариуполя уже под контролем ДНР - Пегов

70% застройки Мариуполя под контролем сил ДНР и РФ, сообщил военкор Семен Пегов. Сюда не входят промзоны, где находятся как нацисты, так и освободительные силы.

Он отметил, что некоторые улицы переходят из рук в руки не один раз в день, но в целом ситуация выглядит так. В освобождении Мариуполя от нацистов участвуют морпехи при содействии батальона "Сомали", а также МВД ДНР, спецназ МГБ и 1-й батальона спецназа НМ ДНР, 9-й полк 107-го батальона мобрезерва, бойцы из Чеченской Республики.

"До победы осталось чуть-чуть!" - написал Пегов.

Военкор, правда, подчеркнул, что это неофициальная информация.

На днях сообщалось, что район завода "Азовсталь" перешел под контроль сил ДНР. Глава Республики Денис Пушилин признал, что в городе остаются тысячи боевиков, поэтому вопрос полного освобождения Мариуполя не может быть решен даже за неделю.

Военкор Андрей Медведев, однако, уверен, что судьба боевиков предрешена.

"Шансов удержать город у Киева нет даже малейших. Скоро Мариуполь будет свободен!" - написал он.