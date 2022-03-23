23 Марта 2022
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков - о покинувших Россию деятелях культуры: Отъехавшая "звезда" не может сделать общую погоду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за границу.

"Это не главное все-таки. Согласитесь, что отъехавшая "звезда" не может сделать общую погоду", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что "Россия богата на таланты", и отъезд отдельных "звезд" "не нужно излишне драматизировать".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил деятелям культуры определиться со своей позицией по ситуации на Украине и даже установил им для этого срок. Также он назвал предательством позицию некоторых представителей шоу-бизнеса и культуры, которые не осуждают неонацистов на Украине.

Напомним, многие российские звезды высказались в соцсетях против военных действий на Украине и покинули Россию.

Теги: песков, деятели культуры, звезды



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