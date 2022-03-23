23 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Курган, распиловка льда, р.Тобол (2017) | Фото: МЧС по Курганской области

В Челябинской области началась подготовка к весеннему паводку

В Челябинской области началась подготовка к паводку и пропуску талых вод. Ситуация с таянием льда в регионе находится на ежедневном контроле, проводятся противопаводковые мероприятия, созданы необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов, подготовлены пункты временного размещения.

"На случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами, определена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в первую очередь с главным управлением МЧС России, подписаны все региональные соглашения с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Башкирии, Курганской, Свердловской и Оренбургской областей. Выстроено взаимодействие с приграничными районами Республики Казахстан", - рассказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер(2020)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Ожидается, что в Челябинской области паводок будет в пределах среднемноголетних значений. "При благоприятных погодных условиях объемы весеннего стока значительно от нормы отличаться не будут, величина притока воды к водохранилищам также ожидается около нормы", - рассказал начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко.

Прогнозируется, что пик половодья на большинстве рек придется с 5 по 15 апреля. Сейчас проводятся превентивные мероприятия по защите 52 населенных пунктов на территории 25 муниципальных образований. При неблагоприятном сценарии в зоне подтопления могут оказаться 3 тыс. 743 жилых домов и приусадебных участков. Также талая вода в период снеготаяния может пойти поверх льда и подтопить участки автодорог, мостов. Чтобы избежать этого проводятся превентивные мероприятия по предупреждению подтоплений – бурение, чернение и распиловки льда сразу в нескольких муниципалитетах.

Распиловкой льда в регионе занимаются отряды Поисково-спасательной службы региона. Участки определяют совместно с представителями местных администраций. В случае необходимости к работам привлекаются местные жители и сотрудники пожарных частей.

"Ледовое покрытие рек вблизи мостовых опор, дамб, плотин, водозаборов и других жизненно важных объектов пропиливается на глубину до полуметра в шахматном порядке, лёд из образовавшихся траншей изымается. Нанесение такой "сетки" позволяет избежать образования крупных льдин при вскрытии рек, а соответственно, избежать заторов, зажоров и повреждения строительных конструкций глыбами льда", - рассказали в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

В настоящий момент уже проведены работы по ослаблению люда на реках Уй, Нижний Тогузак, Бирсуат вблизи населенных пунктов Троицкого, Варненского, Бредненского муниципальных районов.

В случае необходимости в Челябинской области создана группировка сил и средств РСЧС общей численностью 10 тыс. 80 человек, в том числе от МЧС 1 тыс. 366 человек, 3 тыс. 249 единиц техники, 150 единиц плавсредств и 11 воздушных судов. В Ашинском, Брединском, Карталинском, Варненском районах и Верхнеуфалейском городском округе организована работа аварийно-спасательных бригад общей численностью 68 человек и 19 единиц техники, поскольку эти муниципалитеты наиболее подверженных подтоплению.

Теги: паводок, половодье, Алексей Текслер,



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