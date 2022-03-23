23 Марта 2022
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Экономика За рубежом
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Абрамович может купить турецкий футбольный клуб

Турецкое подразделение CNN сообщило, что Роман Абрамович присматривается к местному футбольному клубу "Гёзтепе" на предмет покупки.

Текущий владелец этого футбольного клуба подал в отставку с поста президента ФК после неудачного выступления команды на чемпионате страны.

По данным телеканала, в ближайшие дни Абрамович собирается встретиться с топ-менеджментом клуба и обсудить параметры возможной сделки.

Известно, что нынешний владелец приобрел клуб в 2014 году за $7,5 млн. Эта сумма, конечно, гораздо скромнее стоимости лондонского "Челси", который Абрамович так и не успел продать до попадания под санкции британских властей.

Теги: роман абрамович, турция, футбол



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