Царев призвал срочно решить вопрос политзаключенных на освобожденных территориях Украины

Экс-депутат Рады и спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в совещаниях, посвященных украинскому вопросу. И призвал на одном из них срочно решить проблему украинских политзаключенных.

Он отметил, что под контролем российской армии находится уже приличная территория Украины, но на этих территориях некоторые украинцы все еще сидят в тюрьмах за свои антифашистские взгляды.

"Вдумайтесь, ребята сидели при Украине и уже месяц сидят в тюрьмах сейчас при России. Это несправедливо и неправильно. Представьте себя на их месте. Представьте что они чувствуют. У них ощущение, что их забыли", - написал Царев в своем телеграм-канале.

Он считает, что освободить их нужно немедленно.

В интервью "Антифашисту" Царев сказал, что, несмотря на военные успехи России на Украине, не решен ряд важных вопросов, которые требуют безотлагательного решения. По его мнению, необходимо запустить российское телевидение, образовать на освобожденных территориях временные военно-гражданские администрации или комендатуры, определиться с символикой.