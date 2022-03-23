23 Марта 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Форум &quot;Нефтяная столица&quot; в Сургуте (2022) | Фото: Накануне.RU

В РАН рассказали, как добыть в ХМАО запасы нефти из Баженовской свиты

В РАН рассказали, как добыть в ХМАО запасы нефти из Баженовской свиты

Запасы Баженовской свиты нефти, расположенные в ХМАО, надо добыть, разработав российскую научную и инженерную базу. Об этом на главной пленарной дискуссии форума "Нефтяная столица" "Тренд устойчивости: как ESG-принципы меняют "нефть"", который проходит сейчас в Сургуте, рассказал доктор геолого-минералогических наук, академик Российской академии наук Алексей Конторович.

"Я помню лозунг "Враг будет разбит, Победа будет за нами". Мы должны развить науку, и тут серьёзная роль будет принадлежать ХМАО. Будущее Югры - Баженовская нефть, добывать которую мы не научились. Запасы остатков нефти и Бажена сопоставимы. Мы не можем просто заимствовать американские технологии. Надо усилить научную работу, усилить её инженерной и решить задачу", - сказал Конторович.

Он добавил, что "внешний облик ХМАО создан нефтяниками".

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